



Аэропорт Брест Бретань прекратил работу из-за ЧП с молнией

Французский аэропорт Брест Бретань в канун Нового года прекратил работу из-за ЧП с молнией.



По данным телеканала BFMTV, это произошло днем, 31 декабря.



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Во Франции в ночь на воскресенье, 31 декабря, разбушевался ураган "Жеральдин", из-за которого без света остались около четырех тысяч домов в Бретани.



Непогода отразилась и на работе аэропорта. Молния ударила в башню управления полетами. Из-за этого все перелеты были приостановлены до момента, пока не будет безопасно.