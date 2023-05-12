



Зеленскому не разрешили выступить на "Евровидении"

Президенту Украины не разрешили выступить с обращением на "Евровидении".



В возможности выступить с видеообращением в финале музыкального конкурса "Евровидение-2023" Владимиру Зеленскому отказал Европейский вещательный союз (EBU), сообщает The Times.



В EBU объяснили отказ тем, что такое выступление будет противоречить правилам конкурса, которые запрещают политические высказывания.



Напомним, в 2022 году на "Евровидении" победила украинская группа Kalush Orchestra. Cвою награду – статуэтку в виде хрустального микрофона музыканты продали на благотворительном аукционе за $900 тыс. на украинской криптовалютной бирже, чтобы передать деньги ВСУ.