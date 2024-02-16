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Внезапно отменен концерт Веры Брежневой в Кыргызстане
16.02.2024 17:00 Алина Груднева

Внезапно отменен концерт Веры Брежневой в Кыргызстане

В Бишкеке отменили концерт популярной певицы Веры Брежневой, который был запланирован на 18 февраля.

По данным администрации местного Дворца спорта, выступление артистки, которая публично выступает против войны в Украине, якобы стали "технические обстоятельства".

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Что примечательно, Брежнева стала далеко не первой, кому в Кыргызстане объявили подобный бойкот.

Ранее отменялись концерты Дианы Арбениной, Моргенштерна, групп "Би-2" и "Порнофильмы".
 

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