



В иерусалимском “Городе Давида” начинаются раскопки Силоамской купели

Фонд “Город Давида” приступит к раскопкам Силоамской купели и откроет ее для публики, сообщило во вторник Управление древностей Израиля.

Силоамская купель представляет собой археологический и исторический объект в Городе Давида, который был частью водной системы Иерусалима во время правления царя Езекии и был построен около 2700 лет назад.



Бассейн служил резервуаром для источника Гихон, вода из которого отводилась и хранилась в подземных туннелях. Некоторые археологи считают, что он использовался как ритуальная ванна –миква – для паломников, чтобы очиститься перед тем, как посетить Храм.



В 1880 году на этом месте была обнаружена надпись на древнееврейском языке о том, как вода отводилась в бассейн из источника Гихон, и в настоящее время она находится в Археологическом музее Стамбула. Надпись относится ко временам царя Езекии.



Со временем Силоамская купель стала объектом исследований и раскопок археологов всего мира, однако у израильского Управления древностей планы значительно масштабнее. Впервые в истории с момента появления Силоамского пруда планируется полностью его раскопать в историческом виде и открыть для посетителей.



В ходе раскопок туристы также смогут увидеть историческое место и наблюдать за ходом работ по его реставрации. Силоамская купель будет включена в маршрут, который начинается в городе Давида и заканчивается у подножия Стены Плача.



“Силоамская купель в Национальном парке “Город Давида” в Иерусалиме – участок исторического, национального и международного значения”, – отметил мэр Иерусалима Моше Лион. “После многих лет ожидания мы скоро сможем открыть это важное место и сделать его доступным для миллионов туристов, ежегодно посещающих Иерусалим”.