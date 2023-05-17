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В музее Амстердама посетителям будут делать тату с произведениями Рембрандта
17.05.2023 01:35 Ирина Демьянова

В музее Амстердама посетителям будут делать тату с произведениями Рембрандта

Музей Рембрандта в Амстердаме летом начнет делать  посетителям татуировки, изображающие персонажей гравюр нидерландского художника. 

Таким образом, учреждение хочет привлечь молодую аудиторию.

Об этом пишет The Guardian.

"Эта задача каждого музея – привлечь следующее поколение", – отметила директор Дома-музея Рембрандта Милоу Халбесма.

Известные мастера по тату-студии Schiffmacher and Veldhoen будут предлагать посетителям музея оригинальные татуировки стоимостью 100-250 евро. 

Студия тату при музее будет работать временно только с 19 по 25 июня. 
 

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