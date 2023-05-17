В музее Амстердама посетителям будут делать тату с произведениями Рембрандта
Музей Рембрандта в Амстердаме летом начнет делать посетителям татуировки, изображающие персонажей гравюр нидерландского художника.
Таким образом, учреждение хочет привлечь молодую аудиторию.
Об этом пишет The Guardian.
"Эта задача каждого музея – привлечь следующее поколение", – отметила директор Дома-музея Рембрандта Милоу Халбесма.
Известные мастера по тату-студии Schiffmacher and Veldhoen будут предлагать посетителям музея оригинальные татуировки стоимостью 100-250 евро.
Студия тату при музее будет работать временно только с 19 по 25 июня.