



В музее Амстердама посетителям будут делать тату с произведениями Рембрандта

Музей Рембрандта в Амстердаме летом начнет делать посетителям татуировки, изображающие персонажей гравюр нидерландского художника.



Таким образом, учреждение хочет привлечь молодую аудиторию.



Об этом пишет The Guardian.



"Эта задача каждого музея – привлечь следующее поколение", – отметила директор Дома-музея Рембрандта Милоу Халбесма.



Известные мастера по тату-студии Schiffmacher and Veldhoen будут предлагать посетителям музея оригинальные татуировки стоимостью 100-250 евро.



Студия тату при музее будет работать временно только с 19 по 25 июня.

