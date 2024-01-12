Россияне снимают фильм о Мариуполе “на костях” убитых украинцев
Российский кинематограф старается идти или даже бежать в ногу с линией партии.
Так на руинах Мариуполя русские ведут съемку фильма “20/22”. Известно,что в фильме играет Аристарх Венес.
Картина снимается в самых натуральных условиях - “на костях, убитых россиянами мирных жителей Мариуполя”. Про любовь кино, между прочим. Тут вам и стреляющие танки, и рушащиеся дома - все натурально. А что? Им же не жалко...
Российские фашисты снимают фильм «20/22» в Мариуполе на костях и памяти мирных жителей которых они убили, вот с этим пидарасом в главной роли @venes_aris про любовь-морковь. Суки ебучие 🤬🤬 pic.twitter.com/N4JIHn3Ech— Злая Фея Добра (@FairyofGoodness) January 11, 2024