Новости » Культура
Россияне снимают фильм о Мариуполе “на костях” убитых украинцев
12.01.2024 00:30 MIGnews.com

Россияне снимают фильм о Мариуполе “на костях” убитых украинцев

Российский кинематограф старается идти или даже бежать в ногу с линией партии.

Так на руинах Мариуполя русские ведут съемку фильма “20/22”. Известно,что в фильме играет Аристарх Венес. 

Картина снимается в самых натуральных условиях - “на костях, убитых россиянами мирных жителей Мариуполя”. Про любовь кино, между прочим. Тут вам и стреляющие танки, и рушащиеся дома - все натурально. А что? Им же не жалко...




 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы