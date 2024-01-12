



Россияне снимают фильм о Мариуполе “на костях” убитых украинцев

Российский кинематограф старается идти или даже бежать в ногу с линией партии.



Так на руинах Мариуполя русские ведут съемку фильма “20/22”. Известно,что в фильме играет Аристарх Венес.



Картина снимается в самых натуральных условиях - “на костях, убитых россиянами мирных жителей Мариуполя”. Про любовь кино, между прочим. Тут вам и стреляющие танки, и рушащиеся дома - все натурально. А что? Им же не жалко...