Принцесса, Ханна Уэддингем и призрак Эдгара По: семь ярких моментов Евровидения

Евровидение этого года было феерией музыкальных легенд и членов королевской семьи, потрясающих выступлений и политических заявлений, несмотря на запрет выступления президента Украины на сцене шоу. Ведущие Грэм Нортон, Ханна Уоддингем, украинская телезвезда Юлия Санина и Алеша Диксон провели для поклонников конкурс 26 участников и процесс голосования.



Принцесса Уэльская выступила с фортепианным выступлением на открытии шоу. Звезда Queen Роджер Тейлор аккомпанировал блестящему Сэму Райдеру за барабанамиво время исполнения сингла “Mountain”, а Бьорн Ульвеус из Abba рассказал финалистам Евровидения о “изменяющих жизнь” последствиях победы на шоу.



Одним из самых обсуждаемых выступлений вечера стал номер Teya & Salena из Австрии, которые открыли соревнование энергичным исполнением “Who The Hell Is Edgar?”. В черно-белых комбинезонах и с множеством одетых в черное и красное танцоров они вспоминали о том, как ими овладел призрак писателя Эдгара Аллана По.



Президенту Владимиру Зеленскому запретили выступать с речью на финале, но это не помешало некоторым участникам “политизировать” шоу. Песня украинской группы Творчи “Heart Of Steel” была вдохновлена обороной Мариуполя и защитой “Азовстали”. Позже выяснилось, что родной город дуэта Тернополь подвергся обстрелу российских ракет примерно в то время, когда они вышли на сцену.



Группа Let 3 из Хорватии исполнила Mama SC! на фоне гигантских ядерных боеголовок, начиненных гигантскими зажженными бенгальскими огнями. Слова песни “Мама купила трактор”, которая, как предполагается, относится к президенту Беларуси Александру Лукашенко, который подарил Владимиру Путину трактор на его 70-летие.



Представители Чехии Vesna спели часть своей песни “My Sister's Crown” на украинском языке, часть текста которой переводится так: “Ты такая сильная, смелая и единственная, моя прекрасная сестра”. Большая часть представителей знаменитостей, отдавших голоса жюри своей страны, также выразили свою солидарность с Украиной.



Немецкая поп-металлическая группа Lord Of The Lost ревела “Blood And Glitter” с таким воодушевлением, которым могли бы гордиться победители Hard Rock Hallelujah 2006 года. Они заняли девятое место в общем зачете.



И особого упоминания заслуживает Ханна Уэддингем – новая ведущая на сцене Евровидения, уже через несколько недель ставшая любимицей фанатов.

Она с самого начала впечатляла языковыми навыками свободно разговариваяпо-французски и по-итальянски, своей неутомимостью, певческим голосом и двумя сногсшибательными нарядами.