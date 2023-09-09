



Полная х**ня и провокация: Опровержение патриотического тура группы “Кино”

По данным Baza, группа “Кино” “запросила президентский грант в размере 26,5 млн рублей на патриотический тур” “Кино и флот”, чтобы “поддержать моральный дух” военных.



Источник The Insider в музыкальном коллективе дал комментарии об этом сообщении.



“Полная х**ня и провокация. Мы об этом ничего не знаем!”, – цитирует издание его слова.



Также участник группы Александр Титов в комментариях к сообщению в Facebook написал, что этому сообщению верить не нужно.



С 2021 года “Кино” выступает в следующем составе: Юрий Каспарян (гитара), Александр Титов (бас) и Игорь Тихомиров (бас).



На ударных и прочих инструментах играют сессионные музыканты. Продюсером проекта выступает Александр Цой, сын Виктора Цоя, голос которого звучит в записи, в то время как все инструментальные партии исполняются вживую.