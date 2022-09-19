



Под Изюмом россияне разбили уникальных каменных идолов. Фото

Российские захватчики разбили каменных Половецких баб на горе Кременец. Фигуры датированы IX-XIII веком.



Половецкие бабы на горе изображают мужчин-воинов и женщин. Эти фигуры являются идолами и свидетельствуют о физическом виде кочевников, их одежде, украшениях и оружии. Половцы использовали их для чествования своих предков.



Напомним, гора Кременец или Кремянец является комплексным памятником природы в Изюме. Ее высота составляет 218 метров. Это вторая по высоте гора в Харьковской области.



Первое фото было сделано в 2019 году, а второе – сегодня.







