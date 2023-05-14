



Победительницу "Евровидения-2023" обвинили в плагиате песни

Пользователи Twitter обратили внимание на сходство песни Loreen Tattoo и композиции "В плену" украинской певицы Мики Ньютон, которую она выпустила в 2005 году.

"Это точно плагиат", – заявил один из пользователей."С первого аккорда я подумал, что что-то не так", – добавил второй."Это было максимально сфальсифицировано. Победитель был ясен с самого начала", – написал еще один пользовать соцсети.Автор песни "В плену" постаралась уйти от ответа, когда поклонники стали спрашивать ее о Loreen."Друзья, я не буду это комментировать. Я не хочу начинать драму. Мне это не нужно! Жизнь слишком коротка, чтобы спорить из-за песен, звучат они одинаково или нет. Кто-то из вас думает, что да. Кто-то – нет. Моя песня вышла в 2005 году. Пожалуйста, прекратите забрасывать меня сообщениями и отметками", – заявил она.Напомним, музыкальный конкурс "Евровидение – 2023" прошел в Ливерпуле, в Великобритании. Его победительницей стала певица Loreen (Лорин Талхауи) из Швеции c песней Tattoo. Это уже вторая победа на "Евровидении" – она также завоевала главный приз конкурса в 2012 году, выступив с песней Euphoria.Конкурс является одним из самых красочных и ожидаемых ежегодных событий шоу-бизнеса. Многим исполнителям он принес мировую популярность, среди ярких примеров группа ABBA и певица Селин Дион. В этом году "Евровидение" прошло в 67-й раз.