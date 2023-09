По фильму о наркозависимости Дэвида Боуи выпустят книгу

Документальный фильм "Cracked Actor" ("Накокаиненный актер") о рок-звезде Дэвиде Боуи, который был снят в 1974 году, стал вдохновением для написания книги.



По данным британской газеты The Daily Mail, она будет презентована уже в сентябре.



Режиссер Алан Йентоб, снявший нашумевший фильм, по мотивам которого написана книга "The fly in the milk", вспомнил, что Боуи, крепко сидевший в те времена на кокаине, позволил взять у него интервью только ночью и на заднем сиденье его "Кадиллака". У знаменитости, которая тогда гастролировала по Америке в рамках своего тура Diamond Dogs, были все признаки паранойи.



"Он был невероятно уязвим, как эмоционально, так и физически. Его наркозависимость никогда не упоминалась в фильме открыто, но это было очевидно. Он жил на диете из кокаина и молока", - вспомнил Йентоб.