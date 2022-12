Pantone объявил главный цвет 2023 года

Институт цвета Pantone выбрал цветом нового года оттенок 18-1750 Viva Magenta. Об этом говорится на сайте организации.



«Взывая к силам природы, Pantone 18-1750 Viva Magenta заряжает наш дух, помогая укрепить внутреннюю силу», - приводятся в сообщении слова исполнительного директора института Леатрис Эйземан.



Там также отмечается, Viva Magenta - «это новый красный, который упивается чистой радостью, поощряет эксперименты и самовыражение без ограничений».



An unconventional shade for an unconventional time:

a new vision. Color of the Year 2023: PANTONE 18-1750 Viva Magenta



Vibrating with vim and vigor, a shade rooted in nature descending from the red family demonstrating a new signal of strength.https://t.co/vxEQlBykRT#Pantone pic.twitter.com/pRIP6bI2NH