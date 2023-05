Ноа Кирел и Нетта Барзилай сделали ремикс на свои песни для Евровидения

Ноа Кирел, представившая Израиль на Евровидении-2023 , и Нетта Барзилай, выигравшая конкурс в 2018 году, сделали ремиксы на свои песни “Unicorn” и “Toy” в видео, опубликованном в TikTok в субботу.



В клипе певицы сидят на полу в месте проведения конкурса в Ливерпуле, хлопая в ладоши в такт, микшируя вместе свои песни для Евровидения в новую мелодию. После завершения короткого ремикса две звезды Евровидения обнялись.



Ноа Кирел заняла третье место в Гранд-финале конкурса Евровидение в субботу вечером, феноменально исполнив свою песню “Unicorn”. Это стало лучшим выступлением Израиля после победы Нетты Барзилай в 2018 году.В субботу вечером Кирел также выиграла приз симпатий фанатов в конкурсе на официальном канале Евровидения в TikTok.В 2018 году Барзилай выиграла конкурс песни Евровидение в Лиссабоне со своим хитом “Toy”, что стало четвертой победой Израиля на конкурсе. Израиль принимает участие в музыкальном конкурсе на протяжении последних 50 лет. В финале конкурса, пока шло голосование, Нетта присоединилась к другим бывшим победителям Евровидения, спевшим попурри британских хитов. Она исполнила песню Dead or Alive "You Spin Me Round (Like a Record)".