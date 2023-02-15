



Ирландский певец отменил концерт в Израиле: названа причина

Ирландский певец Гилберт О'Салливан решил отменить свой концерт в Израиле, который должен был состояться этим летом.



Об этом сообщает Ynet.



Причиной отмены концерта ирландского артиста его представители назвали "неблагоприятный политический климат" в Еврейском Государстве.



Они отметили, что О'Салливан не чувствует себя комфортно, выступая в Израиле. Также его представители сослались на предупреждение министерства иностранных дел Великобритании о протестах в стране.



В последний раз ирландец выступал в Израиле в 2009 году. Его наиболее известным хитом является Alone Again 1972 года.

