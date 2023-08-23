



Imagine Dragons впервые дадут концерт в Израиле

Вопреки петиции движения BDS о бойкоте Израиля, музыканты Imagine Dragons во главе с Дэном Рейнольдсом собираются 29 августа выступить перед огромной толпой израильских фанатов в “парке Яркон”.



С помощью хэштега #ImagineEndingApartheid, американская кампания за права палестинцев провела безуспешное давление на группу, заявив, что “израильское правительство использует такие концерты, чтобы прикрыть свои нарушения прав человека, делая артистов соучастниками отмывания искусства апартеида”.



Группа также проигнорировала призывы солиста System Of A Down Сержа Танкяна отменить их концерт 2 сентября в азербайджанской столице. По словам Танкяна, выступление группы в Баку “придаст авторитет правящей элите страны и поможет обелить ее репрессивный режим”.



Группа провела гастрольный тур по всей Европе, выступив в Париже, Будапеште, Вильнюсе и Варшаве. После Израиля музыканты отправятся в Афины и Берлин, а затем вернутся в Лас-Вегас.



“Это то, ради чего мы живем как группа – выступать перед публикой, которая никогда нас раньше не видела”, – отметил фронтмен Imagine Dragons.