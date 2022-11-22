



Евровидение меняет систему голосования в полуфинале

Музыкальный конкурс Евровидение объявил о серьезных изменениях в процессе голосования на конкурсе в следующем году.



Профессиональное жюри было исключено из полуфинала, а это означает, что только зрители будут выбирать, кто выйдет в гранд-финал.



Страны, не участвующие в конкурсе, также впервые смогут проголосовать.



Этот шаг был сделан после того, как было обнаружено, что шесть жюри обменялись голосами на конкурсе в этом году в итальянском Турине.



Незаконные схемы голосования были обнаружены в Азербайджане, Грузии, Черногории, Польше, Румынии и Сан-Марино, сообщает EBU, организующая конкурс.



Эти голоса жюри были обесценены и заменены совокупным баллом, рассчитанным на основе результатов других стран с аналогичными результатами голосования.



Профессиональное жюри, в состав которого входят профессиональные авторы песен и деятели музыкальной индустрии, существует как минимум со второго конкурса песни «Евровидение» в 1957 году (система голосования для первого конкурса никогда не разглашалась).



В соответствии с действующей системой их баллы объединяются с результатами общественного голосования для определения общего победителя.



Эта практика продолжится и в финале, говорится в пресс-релизе EBU.



Разрешение неучаствующим странам участвовать в голосовании будет отражать "глобальное влияние мероприятия", сказал Мартин Остердал, исполнительный руководитель конкурса: "Каждый, кто смотрит шоу, где бы он ни жил, может проголосовать за свои любимые песни".



В следующем году в конкурсе примут участие 37 стран, а Черногория и Северная Македония отказались от участия из-за стоимости участия.



Россия была исключена из мероприятия этого года после вторжения в Украину и не будет допущена на конкурс и в следующем году.





