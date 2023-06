Джош Хомм из Queens Of The Stone Age рассказал, что у него диагностировали рак

Джош Хомм , фронтмен и гитарист Queens Of The Stone Age, рассказал в новом интервью, что в прошлом году у него диагностировали рак. В беседе с Revolver Хомм поделился, что в 2022 году у него был диагностирован рак, он перенес операцию по его удалению и в настоящее время выздоравливает. Несмотря на то, что операция прошла успешно, Хомм все еще время от времени испытывает приступы боли.



“Я никогда не говорю, что хуже быть не может, и другим не советую. Но я говорю, что может стать лучше”, – сказал Хомм. “Рак – это просто “вишенка” на вершине интересного периода времени, понимаете? Я очень благодарен за то, что я прошел через это, и я буду смотреть на это как на то, что сделало меня лучше”.



Интервью Хомма состоялось всего за несколько дней до того, как Queens Of The Stone Age собираются выпустить свой новый альбом “In Times New Roman…” 16 июня. Для превью пластинки были выпущены два сингла – “Emotion Sickness” и “Carnavoyeur” .



В июне Queens Of The Stone Age анонсировали тур по Северной Америке 2023 года под названием “The End Is Nero”, который стартует в августе. Джош Хомм и его группа также станут хэдлайнерами на фестивале The Other Stage в Гластонбери в этом году.