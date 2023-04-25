



БИ-2 с легендарной программой в Кейсарии!

4 мая Би-2 выступят в Кейсарии в Caesarea Amphitheater с одной из самых красивых программ с симфоническим оркестром. В этот раз зрителей ждёт сюрприз - вместе с Би-2 на сцене появится специальная гостья – Тамара Гвердцители – и исполнит с группой несколько дуэтов!



Немногие знают, что в истории группы был непродолжительный “израильский” период. Шура Би-2 и Лёва Би-2 стали частью той самой, масштабной алии 90-ых. Переехав в Израиль, первое время им приходилось заниматься весьма не творческой работой, но уже через год они попадают на музыкальный фестиваль в Иерусалиме, где занимают первое место среди всех групп-участников.



Спустя время, Шура Би-2 покинул Израиль, а Лёва остался. [1] Однако прирожденные музыканты продолжали заниматься музыкой, сочиняя песни порой по телефону. Конец этой истории вы знаете - лучшие друзья объединяются вновь и на этот раз группа покоряет сердца мировой публики.



Переслушивая перед концертом альбом “БИ-2”, тот самый, в котором “Полковнику никто не пишет”, задержитесь на “Востоке”. Эту песню рокеры написали здесь, охраняя стройку на берегу моря. Вероятно, сейчас вы читаете эту статью там, где появилась песня “Сердце”. И вот уже вы видите в наизусть заученных текстах новые смыслы.



Сегодня на сцене достаточно хороших исполнителей, а настоящих музыкантов, искренне, с полной отдачей делящихся своим творчеством - все меньше и меньше. Нет сомнений, вы это и так знаете, что БИ-2 из года в год остаются одной из самых любимых, популярных независимых рок-групп, потому что каждое их выступление - разрыв.



Даже если вы уже ни раз бывали на концерте легендарной группы, обязательно следует окунуться в этот опыт вновь, потому что никогда у них не бывает двух одинаковых шоу. Тем более, когда речь идет о сопровождении оркестром - новое выступление, новое звучание, новая душа даже у самых популярных песен.



Би-2 с оркестром – это торжественная и загадочная атмосфера с готическим оформлением и соответствующей величественной атрибутикой – черным бархатом, свечами, круглым экраном-зеркалом и великолепными сценическими костюмами, в которых выступают артисты.



Сет-лист уже известен: на концерте прозвучат хиты группы и песни из всех альбомов Би-2, в том числе и с новой пластинки «Аллилуйя», которая вышла осенью 2022 года.



Не пропустите единственный концерт БИ-2 с оркестром уже в этом мае! Билеты: https://showman.co.il/e/bi2-s-orkestrom-v-izraile/



