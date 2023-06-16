



The Beatles записали последнюю песню с помощью искусственного интеллекта

Один из основателей The Beatles Пол Маккартни рассказал, что с помощью искусственного интеллекта удалось создать последнюю песню рок-группы. Трек планируется выпустить уже в этом году. Об этом пишет BBC.



Неоднократно группу The Beatles признавали одной из самых влиятельных в истории музыки, а их лучшие альбомы фанаты заслушивали до дыр. Теперь поклонники ждут выхода новой песни.



Один из основателей The Beatles сообщил, что с помощью искусственного интеллекта выйдет еще одна песня. Технология использовалась для извлечения голоса покойного Джона Леннона из старой версии, чтобы он мог "окончить" песню.



“Мы только что закончили, она будет выпущена в этом году”, – заявил Пол Маккартни.



Ожидается, что выйдет в свет песня Now And Then, написанная Ленноном в 1978 году.



Демоверсию Маккартни получил в прошлом году от вдовы Джона. Это была одна из нескольких песен на кассете с надписью для Пола, которую Леннон записал незадолго до своей смерти в 1980 году. Ранее Маккартни не раз говорил о своем желании закончить песню.