



Столкновения в Дженине: ранен брат террориста

Появились новые подробности о вооруженных столкновениях, которые вспыхнули сегодня в Дженине.



Согласно первоначальным сообщениям, израильские силы окружили дом отца террориста, совершившего атаку в Тель-Авиве ранее в этом году. Согласно сообщениям палестинцев, в доме, который окружали солдаты ЦАХАЛа, произошел взрыв.



Фатхи Хазем находится в бегах уже несколько месяцев с тех пор, как его сын Раад застрелил трех человек на улице Дизенгоф в Тель-Авиве.



По данным министерства здравоохранения ПА, во время столкновений пострадали несколько палестинцев. Как сообщается, среди раненых был брат террориста Абд.







