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Столкновения в Дженине: ранен брат террориста
28.09.2022 10:17 Ольга Белозерова

Столкновения в Дженине: ранен брат террориста

Появились новые подробности о вооруженных столкновениях, которые вспыхнули сегодня в Дженине.

 Согласно первоначальным сообщениям, израильские силы окружили дом отца террориста, совершившего атаку в Тель-Авиве ранее в этом году. Согласно сообщениям палестинцев, в доме, который окружали солдаты ЦАХАЛа, произошел взрыв.

Фатхи Хазем находится в бегах уже несколько месяцев с тех пор, как его сын Раад застрелил трех человек на улице Дизенгоф в Тель-Авиве.

По данным министерства здравоохранения ПА, во время столкновений пострадали несколько палестинцев. Как сообщается, среди раненых был брат террориста Абд. 



 

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