Столкновения в Дженине: ранен брат террориста
Появились новые подробности о вооруженных столкновениях, которые вспыхнули сегодня в Дженине.
Согласно первоначальным сообщениям, израильские силы окружили дом отца террориста, совершившего атаку в Тель-Авиве ранее в этом году. Согласно сообщениям палестинцев, в доме, который окружали солдаты ЦАХАЛа, произошел взрыв.
Фатхи Хазем находится в бегах уже несколько месяцев с тех пор, как его сын Раад застрелил трех человек на улице Дизенгоф в Тель-Авиве.
По данным министерства здравоохранения ПА, во время столкновений пострадали несколько палестинцев. Как сообщается, среди раненых был брат террориста Абд.
تغطية صحفية: اشــتباكات مستمرة مع قوات الاحتلال في مخيم جنين. pic.twitter.com/V4Jp9tEfsq— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 28, 2022