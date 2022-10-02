



Раненый в Самарии: произошло чудо, меня спас водитель автобуса

Утром 2 октября были обстреляны израильский автобус и такси, следовавшие между деревней Бейт Фурих и поселением Алон Море. Один человек получил легкое ранение, силы ЦАХАЛа начали прочесывать местность.



Водитель автобуса, ехавший в этом районе, первым сообщил о стрельбе, сказав, что заметил повреждения на лобовом стекле своего автомобиля. Водитель такси, ехавший рядом с автобусом по пути за учениками спецшколы, получил легкое ранение осколком. "Со мной произошло чудо, водитель автобуса - герой, он затормозил, чтобы защитить меня", - сказал раненый.



После инцидента таксисту удалось добраться до близлежащей военной базы, где ему была оказана медицинская помощь. Военные прочесывают место происшествия, чтобы найти тех, кто причастен к перестрелке.



Пострадавший водитель такси, отец 6 детей, описал последовательность событий: "Я выехал из Алон Море утром, как выезжаю каждый день, по пути собирая учеников в Тапуах. Я услышал шум на дороге и был уверен, что у меня спустило колесо. Через минуту я понял, что они стреляют в меня, я почувствовал царапину на плече, понял, что пуля поцарапала меня. Я продолжил движение и нажал на газ".



Водитель также сказал, что случилось "великое чудо" - водитель проезжавшего мимо автобуса с бронезащитой понял, что в такси стреляют, притормозил и прикрыл машину.