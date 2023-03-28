



Ждите нового бунта

Ну что, революция окончена - расходимся? Будут ли протестующие добиваться отставки правительства или удовлетворятся его уступками?



Изначально было ясно, что цель левого протеста - взять реванш за проигранные выборы. И она почти достигнута, хотя львиная доля заслуги здесь принадлежит не массам «защитников демократии», а самому премьеру Нетаниягу.



Именно Биби совершил те преступные ошибки, которые парализовали страну и поставили ее на грань гражданской войны. И первая из них сделана еще до начала протестов. Нетаниягу и его команда почему-то решили, что победа на выборах дает им право наплевать на мнение общества, пусть не большинства, но значительной его части. Законопроект о комиссии по назначению судей (а под занавес - еще и увольнение министра обороны) стал последней каплей, а вернее, искрой, которая подожгла костер массового возмущения. Никакими лозунгами организаторы протестов не смогли бы день за днем выводить на улицы многотысячные демонстрации, причем не только своих сторонников, а далеких от политики людей, если бы эти люди сами не ощущали оскорбительного пренебрежения со стороны власти.



Вторая и главная ошибка Нетаниягу заключается в том, что он недооценил потенциал протеста и упорствовал в своем заблуждении слишком долго. За это время митингующие поймали кураж и поняли, что они - сила, а правый лагерь поверил, что премьер не отступит. В итоге Биби все же отступил в последний момент, когда градус противостояния уже приближался к точке кипения, что разочаровало сторонников правительства, но не остудило пыл митингующих.



Даже когда решение приостановить судебную реформу было уже принято, Нетаниягу заставил страну целый день унизительно ждать официального заявления. Он выяснял отношения с Бен-Гвиром и искал способ избавиться от Галанта, чтобы гарантировать сохранение коалиции и собственного кресла, а тем временем страсти накалялись. Забастовка ширилась, к ней присоединялись все новые организации и учреждения, от международного аэропорта до ресторанов. Ультраправые призывали своих избирателей выходить и защищать реформу - теперь уже от правительства. Общество находилось на волосок от взрыва - а Биби молчал. Если он думал, что его молчание указывает на выдержку, то это еще одна ошибка. Народ видел в поведении премьера лишь слабость и высокомерие. А его призыв избегать насилия прозвучал откровенной издевкой: Биби как будто был готов к тому, что стороны пойдут стенка на стенку и решат судьбу реформы в уличной драке…



В результате все оказались обманутыми: реформа не принята (обман правого лагеря), но и не отменена, а просто отложена (обман протестующих). Видимо, Нетаниягу рассчитывает выиграть время. В какой-то мере этот расчет оправдан - часть митингующих уйдет домой, поскольку формально их требование выполнено.



Здесь просчитались уже сами лидеры протеста. Если они хотели идти до конца, то выбрали слишком конкретный повод для бунта, и теперь им вряд ли удастся вести людей дальше, к более масштабной цели. К тому же лозунги защиты демократии плохо сочетаются с идеей свержения правительства, избранного демократическим путем. Но нельзя отнять у левого лагеря главного достижения - они показали свою способность объединять самые разные слои населения, от студентов и рестораторов до дипломатов и резервистов элитных армейских частей.



Поможет ли это левым добиться власти? В ходе последних событий парламентская оппозиция вроде бы поддерживала протест, но не ассоциировала себя с ним. Такое впечатление, что левые и левоцентристские депутаты выжидали, чем кончится дело и можно ли будет поиметь с него какие-то дивиденды. Эту аморфную позицию им наверняка припомнят на следующих выборах, но других лидеров у левого лагеря сегодня нет, и протестное движение не сумело их выдвинуть.



С другой стороны, опросы показывают стремительное падение рейтинга Ликуда. Партия рискует развалиться и превратиться в одно из мелких правых движений. Ее бессменный вождь Нетаниягу - больше не царь Израиля, его репутация сильно пошатнулась, и он вряд ли сумеет удержать в руках Ликуд, да и собственную карьеру.



Правое правительство не выполнило ожиданий своих избирателей. За три месяца оно практически ничего не сделало для укрепления израильского суверенитета и безопасности, не справилось с террором, провалило абсорбцию, потерпело несколько крупных поражений во внешней политике. Зато оно зациклилось на законопроектах, укрепляющих его власть, едва не довело страну до кровопролития и в конце концов прогнулось под левый протест. Сама идея правой коалиции теперь скомпрометирована на много лет вперед.



Даже сейчас политики, похоже, не сделали вывод из произошедших событий и продолжают играть в свои игры. Скоро люди поймут, что их бессовестно обманули, и уже не будут молчать. Улица почувствовала свою силу, общество оказалось расколото еще больше, чем мы ожидали, а политические круги используют этот раскол в своих целях. Так что новый бунт, правый или левый, не за горами.