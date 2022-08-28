



Страшнее Ирана

В последние дни израильское правительство вдруг чрезвычайно активизировало свои дипломатические усилия на иранском направлении. Министр обороны Бени Ганц встретился с советником Белого дома по национальной безопасности Салливаном. Наш советник по национальной безопасности Эяль Хулата провел переговоры в Вашингтоне. Премьер-министр Лапид добивается срочного телефонного разговора с президентом Байденом. Официально вся эта деятельность посвящена подписанию новой ядерной сделки между Ираном и США, но...



Что, собственно, произошло, почему Иран снова стал темой номер один для нашей внешней политики? Ведь возобновление ядерного соглашения – новость даже не второй, а двадцать второй свежести. Более того, до недавнего времени нас уверяли, что эта сделка, при всей ее бессмысленности, пойдет на пользу Израилю. Она даст возможность контролировать ядерные разработки Тегерана и отсрочит появление атомной бомбы, а еврейское государство сможет лучше подготовиться к силовому решению проблемы.



Может быть, то была роковая ошибка, и прав глава Мосада, который тоже вдруг решил высказаться по иранскому поводу и назвал предстоящую сделку «стратегической катастрофой»? Иными словами, на самом деле ситуация гораздо хуже, чем нам ее представляли, и мы стоим на пороге большой войны? Тогда понятно беспокойство высшего руководства, которое пытается эту войну отсрочить или хотя бы заручиться поддержкой нашего главного союзника.



Но если так, то и Лапид, и Ганц вводят нас в заблуждение, убеждая, что все идет по плану и США учитывают интересы Израиля в своих переговорах с Ираном. Если речь действительно идет о предстоящей войне, о которой говорит даже Мосад, политикам никогда не простят замалчивания реальной информации, и на дальнейшую карьеру им можно не рассчитывать. Нет, будь все настолько серьезно, в верхах не допустили бы публичных разногласий по стратегической оценке ситуации.



Впрочем, наше общество уже обрело такой иммунитет к иранской угрозе, которой его пугают из года в год, что первая мысль, приходящая по этому поводу, - не война, а выборы. В самом деле, поскольку Иран – это излюбленный пунктик Нетаниягу, вполне логично заподозрить его противников в стремлении сыграть и заработать очки на чужом поле. Мол, не только Биби, может противостоять иранской ядерной программе, мы тоже умеем говорить с американцами, и они нас даже слушают.



С другой стороны, непонятно, в чем заключается эта игра. Ясно, что Белый дом не откажется от сделки, особенно на завершающем этапе переговоров. Заявления о том, что американская сторона приняла аргументы Израиля и не пойдет на дополнительные уступки Тегерану, звучат гордо, но неубедительно, поскольку истинного содержания американо-израильских контактов никто не знает. Наиболее реально было бы предположить, что израильское правительство просто совершает некие дежурные телодвижения, которые позволяют говорить о защите национальных интересов и успешном влиянии на итоги сделки; о том, что власть держит руку на пульсе и стоит на страже государственной безопасности. Общую картину, правда, портят две взаимоисключающие оценки. Первая: что сама по себе сделка не так страшна, как ее малюют (прежняя официальная версия), и вторая – что она опасна в любом виде (свежая версия Мосада).



И все же, если единственная цель наших руководителей – отметиться на традиционно важной для страны теме, поставить галочку «меры приняты», чтобы не давать повод оппонентам упрекать их в недальновидности и отсутствии стратегического мышления, то это меньшее из предвыборных зол, это народ может понять и даже простить.



Гораздо хуже, если сейчас нас пугают не просто так, и суета вокруг Ирана – «последнее китайское предупреждение» перед кардинальными действиями. Случайно ли Ганц упомянул о существующем американском варианте военного решения? Это звучит совершенно неправдоподобно – зачем Байдену нужен еще один конфликт с участием союзников, - но вдруг? Случайно ли вдруг заговорил начальник Мосада, прежде не высказывавшийся на политические темы? А с другой стороны, вряд ли Израиль стал бы публично обсуждать атаку на Иран, если бы действительно ее планировал. Если же говорить о демонстрации силы и возможностях нашей разведки, то недавние удары по иранским объектам выполняют эту функцию гораздо убедительнее, чем заявления политиков.



Но если отвлечься от конспирологических теорий и перестать в сотый раз реагировать на крик «волки, волки!», то вывод напрашивается самый простой. Нам напоминают о том, что страшнее Ирана зверя нет, с одной-единственной целью: чтобы мы не задавали лишних вопросов. Шумихой вокруг иранской сделки власти отвлекают наше внимание от всех насущных проблем, скопившихся накануне выборов и не имеющих решения. Да, будьте готовы к тому, что никто не собирается решать эти проблемы - начиная с трудового конфликта учителей и возможной забастовки в начале учебного года и кончая ростом цен, инфляцией, застоем в сфере строительства и недвижимости, далее везде. Ни у кого из партий нет вменяемой и толковой экономической и социальной программы. Нет и не будет - именно на это однозначно указывает форсирование иранской темы накануне выборов. Мы будем, как и прежде, воевать с далекими ветряными мельницами - это наше правительство, что правое, что левое, умеет делать лучше всего.



Имеет ли к этому отношение Нетаниягу и конкурентная борьба? Да или нет, но это не столь важно. Зато мы точно знаем, что сам Биби в этой ситуации поступил бы – да и поступал - точно так же, накручивая перед выборами свой рейтинг спасителя Израиля от иранской бомбы и игнорируя внутреннюю ситуацию в стране. Так что разница между противоборствующими силами, которые сражаются за наши голоса, не так велика, как нам пытаются представить. В сущности, когда доходит до реальных нужд народа, этой разницы почти нет. Этот факт, возможно, не столь страшен, как иранская ядерная программа, но от него не спасут американцы, ни Мосад, ни международная дипломатия.



Автор: Ирина Петрова.