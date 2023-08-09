



Старая травма репатриации

Какие бы бури ни сотрясали нашу страну, какие бы здесь ни происходили перемены, одно остается неизменным: предыдущая волна репатриации критикует следующую и пытается, обычно безрезультатно, научить ее жить в Израиле. Может быть, в других общинах это иначе, но у нас, условно русскоязычных, эта история повторяется без конца, больше всего напоминая вечный конфликт отцов и детей.



Мало кто вызывает столько негодования у представителей алии 90-х, как нынешние олим. Больше всего раздражает, что нападки старожилов их как будто вовсе не трогают. Им придумали, казалось бы, оскорбительное прозвище - «тыквенная алия», а они с удовольствием называют так себя сами. Их претензии высмеивают, а они смеются над собой и продолжают искать в новой стране плюшки, как в Староконюшенном, и правильные рюмки для виски. И находят! Группы «новеньких» в социальных сетях - настоящая сокровищница полезной информации, о которой мы порой не подозревали, прожив десятки лет в Израиле. «Старенькие» втихомолку пользуются этими сведениями, но вслух продолжают ворчать, что понаехавшим пора перестать выпендриваться и научиться пить «ботц» из картонных стаканчиков, как все нормальные люди.



Но если ностальгию по «Старбаксу» новеньким еще прощают, то любое их замечание в адрес новой родины вызывает бурю возмущения, а то и ненависти. Как они смеют, едва получив гражданство, говорить, что в Израиле что-то плохо? Подразумевается, что право на критику страны, в которой ты живешь, нужно заслужить. Чем? Стажем пребывания, суммой выплаченных налогов? С какого момента человек может сказать вслух, что на улицах грязно, бюрократия ужасна, сервис ниже плинтуса, а цены выше Иудейских гор? Да, все так, но говорить об этом позволено только нам, а вновь приехавшие должны молчать, пока не съели свою порцию горького повидла.



В этом подходе нет ни логики, ни смысла, ни резона. Если кому-то кажется, что таким образом мы защищаем свою страну, то, увы, вовсе нет. Мы просто передаем эстафету репатриантской дедовщины, с которой столкнулись в свое время.



На самом деле, у самых свежих репатриантов много качеств, которые могут вызывать искреннее восхищение и даже зависть. Они более свободны, чем были когда-то мы, повидали мир и лучше знают, что им нужно от жизни. Многие приехали с деньгами, идеями, амбициями. Социальные сети и опыт выстраивания нетворкинга отчасти заменяют им знание языка. Но и у нас были свои преимущества - умение выживать и переносить трудности, терпение, хорошее образование. Именно мы, алия 90-х, превратили пренебрежительный ярлык «олим ми-русия» в знак качества. Мы тоже жаловались и критиковали, но по мере сил старались что-то исправить. За тридцать с лишним лет мы внесли огромный вклад практически во все сферы жизни страны - от обороны до спорта. Мы открыли свои школы, театры, СМИ и стартапы. Мы сделали русский язык повсеместно употребительным, а сейчас то же самое происходит с украинским.



…Спрашивается, почему мы считаем, что новая алия чем-то хуже, а ее потенциал меньше? Почему мы с упорством, достойным лучшего применения, швыряем им в лицо почти дословно те же обвинения, которыми когда-то гнобили нас?



«Убежали от опасности, приехали за хорошей жизнь, среди них полно неевреев, у них поддельные документы, далеки от еврейских корней, с бесполезными профессиями и купленными дипломами, получают от государства миллионы и покупают на них виллы, скрывают доходы, получают паспорт и уезжают навсегда…» Дорогие «тыковки»! Ничего этого ваши бывшие соотечественники-старожилы не придумали сами. Этот набор клише не один год сыпался на их головы, а теперь они адресуют его вам. Почему? Потому что здесь так принято, и пока никто не решился прервать эту порочную традицию, которая началась задолго до Большой алии.



По секрету нужно признать: для олим-90 эта традиция оказалась столь травматичной, что мы не пережили эту травму до сих пор, хотя одновременно встречали множество открытых, добрых, щедрых людей, ставших нашими друзьями и нашей семьей. Вы тоже их встречаете или непременно встретите. А когда вас обвиняют в том, что вы недостаточно хороши для этой страны, то просто знайте: в ваших недоброжелателях говорит старая репатриантская травма.



И вот вам еще один секрет: вы обнаружите в Израиле еще очень много плохого, много таких вещей, которые во много раз хуже грязных улиц, жары, невкусного кофе и даже летающих тараканов. Самая, пожалуй, худшая из них - привычка делить своих сограждан на «мы» и «они». Она существует повсеместно во всем мире, но здесь проявляется особенно резко и жестко, затрагивая не только старых и новых репатриантов, но и все слои общества, у которого слишком много поводов для разногласий.



С этой привычкой надо что-то делать, потому что она разъедает общество изнутри и грозит просто развалить его. Мы, к сожалению, не сумели. Но вдруг это получится у вас?