



Щепки летят

Новое правительство, не успев сформироваться, уже ведет наступление на алию из бывшего СССР, на всю русскоговорящую общину. Именно на это нацелены планы изменить Закон о Возвращении (ЗОВ) и передача министерства алии и агентства «Натив» в руки ультраправых.



Почему? Что мы им сделали, чем виноваты? Только тем, что среди олим последних лет много неевреев? Но ведь люди не обманывают государство, они приезжают согласно закону и в большинстве своем становятся законопослушными гражданами, которые приносят стране больше практической пользы, чем многие стопроцентные евреи, проводящие жизнь в йешивах за изучением Торы…



Об этом постоянно пишут в русскоязычных израильских СМИ, эти вопросы обсуждают в соцсетях, но наши обсуждения ничего не меняют и ни на что не влияют. Прежде всего, потому что мы тут не при чем. Почти не при чем. Изменения в государственной системе алии и абсорбции направлены не против нас, а против конкретного человека в высших политических эшелонах.



Так получилось, что новое правительство более чем наполовину состоит из личных врагов председателя партии НДИ Авигдора Либермана. Его давний и главный враг – сам Нетаниягу, а вместе с ним и весь Ликуд; его сравнительно новые враги – ШАС и «Еврейство Торы», которые не могут простить НДИ закон о призыве и другие антиклерикальные инициативы. Что касается ультраправых политиков, выступающих за контроль над еврейским характером алии, то они, возможно, руководствуются идейными соображениями, но в иной ситуации никто не оказывал бы им столь мощную поддержку.



У нашей общины могут быть претензии к НДИ, но тем не менее, пока она сохраняла влияние на абсорбцию и «Натив», появлялись новые программы, на них выделялось финансирование, продвигались проекты гражданских браков, альтернативного гиюра, работы транспорта по субботам, дешевого жилья. На ближайшую каденцию об этом придется забыть. Биби наверняка понимает, что ультраправое руководство алией и интеграцией породит хаос и затронет тысячи ни в чем не повинных людей. Но его это не волнует; главное – он наконец-то получил возможность отомстить Либерману и создать проблемы его электорату.



Да, единственная вина, за которую приходится расплачиваться общине, - это тот факт, что немалый ее процент из года в год голосует за НДИ. Ликуд тоже популярен на «русской» улице, и многие голосовали за него даже в последний раз, когда избирательный штаб партии полностью игнорировал наших избирателей. Сейчас, в процессе коалиционных торгов, Нетаниягу еще раз доказывает, что ему глубоко плевать на «русских» и ради сведения личных счетов он даже готов пожертвовать частью электората. Ведь совсем не случайно «придворная» газета Ликуда «Исраэль ха- Йом» опубликовала скандальную статью о самом высоком проценте неевреев в последней алие, хотя это не соответствует официальным данным.



Людей вроде бы обнадежило заявление главы Ликуда, что он не поддержит отмену «поправки о внуках», но увы, к нам оно не имеет отношения. Его цель – успокоить американскую диаспору, в которой процент негалахических евреев, смешанных браков и людей, прошедших неортодоксальный гиюр, куда больше, чем среди жителей постсоветского пространства. Руководители еврейских организаций в США уже выразили озабоченность планами и назначениями нового правительства, поэтому не исключено, что Биби действительно не позволит вносить поправки в ЗОВ.



Нам это не поможет, а скорее наоборот: назначенцы ультраправых партий постараются изыскать способы обойти закон, раз уж не удалось его изменить. В итоге потенциальные репатрианты начнут еще дольше ждать ответа от «Натива», оформления документов и начисления пособий; от них будут требовать

дополнительные доказательства еврейства, придираться к имеющимся и всячески тормозить процесс алии. Уже сейчас так называемая экстренная репатриация происходит в несколько раз медленнее, чем полгода назад, хотя, казалось бы, государственные структуры должны были за это время, наоборот, адаптироваться к ситуации. Но случились выборы, и чиновники сразу почуяли, что ветер теперь дует в другую сторону.



Одним словом: новенькие, вам больше здесь не рады. Вам не повезло оказаться побочной жертвой политических разборок, стать теми самыми щепками, которые летят, когда рубят лес, и на которые никто не обращает внимания. Новые веяния заденут и тех наших людей, кто живет в Израиле давно, но по-прежнему ощущает дискриминацию и вынужден бороться за свои права. Признание и уважение к «русской» алие появилось не только благодаря нашим профессиональным достижениям и электоральному весу; во многом оно порождено влиянием наших политиков. Наступление на единственную партию, которая ставила своей целью помощь русскоязычной общине, означает удар по всей общине, снижение ее социальной роли.



Утешает лишь то, что ни одно правительство не вечно, и маятник рано или поздно качнется в обратную сторону. Но кто-то из нас не дождется этих перемен и обратит взоры на другую страну, а кто-то просто до них не доживет…



Автор: Ира Коган