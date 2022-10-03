



Газ в обмен на память

Что плохого в газовом соглашении с Ливаном? Почему против него так агрессивно выступают правые? Разве это не очередной перспективный этап на пути к

нормализации в регионе – пути, который начал сам же Нетаниягу своими разрекламированными «соглашениями Авраама»? Сегодня его протест выглядит как инструмент предвыборной борьбы, а не искренняя забота о безопасности государства.



Именно так видят ситуацию многие граждане страны, причем не только левые.



В самом деле, Израиль получит возможность спокойно разрабатывать газовой месторождение Кариш, что очень важно в свете нынешнего энергетического кризиса во всем мире. Мы можем больше не опасаться за северную морскую границу, вокруг которой велись споры долгие десятилетия. Более того, это промежуточное соглашение обещает стать первым шагом в примирении с нашим крайне опасным соседом. Что касается месторождения Кан, подаренного Ливану, то это не такая высокая цена за мирные гарантии. Если наши соседи смогут развивать свою экономику, добиваться стабильности и процветания, это сократит общественную поддержку партии Аллаха.



Критики уверяют, что Яир Лапид идет на поводу у Насраллы, но, по логике вещей, Хизбалла только проиграет, если Ливан станет более сильным в экономическом отношении и договороспособным государством. Тот факт, что лидер экстремистов называет себя выгодоприобретателем соглашения по газу, ни о чем не говорит – ведь и ХАМАС в Газе после каждой операции ЦАХАЛа кричит о своей победе. Кого волнуют вопли наших врагов, если мы на деле, а не на словах, приближаем мир…



Стоп! Очень похожие лозунги звучали тридцать лет назад из уст архитекторов Осло. Ни для кого не секрет, что Лапид идет по стопам Рабина, но неужели он не понимает всю рискованность этого направления? Ведь понятие «Осло» давно стало синонимом напрасно утраченной земли, кровавых интифад, взорванных автобусов, страха, разочарования и первых ростков тотального недоверия к власти…



Ключевое слово здесь: давно, и именно на него делает ставку временный глава правительства. За тридцать лет в Израиле возникло – отчасти выросло, отчасти приехало и обосновалось - целое поколение новых избирателей, не заставших это время. Для них Палестинская автономия со своей полицией и оружием существовала всегда, а уход ЦАХАЛа из Газы и «размежевание» никак не связаны с ракетами ХАМАСа и Исламского джихада. Если заглянуть еще дальше в прошлое, то им так же непонятно, благодаря чему - и кому - Хизбалла оказалась вплотную к нашим северным границам и стала возможной Вторая Ливанская война, которую тоже далеко не все помнят. И каким образом Синай, отданный Египту «в обмен на мир», превратился в тренировочную базу исламских террористов всех мастей…



Все эти люди, граждане Израиля, обладающие правом голоса, не видят никакого подвоха в соглашении с Ливаном, которое для них ничем не отличается от соглашений с Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Им неизвестна та истина, за которую заплатило кровью поколение Осло: территории нельзя менять на мир. Мир вообще не достигается путем обмена. Мир будет там и тогда, где все участвующие стороны больше не хотят убивать друг друга.



Можно ли применить это правило к Ливану? Здесь трудно говорить о намерениях ливанского руководства, поскольку его де-факто не существует, а в парламенте заправляют представители Хизбаллы. Этим наш северный сосед отличается от Египта и Иордании, соглашения с которыми приводят в пример того «худого мира», который лучше «доброй ссоры». Разница в том, что Амман и Каир, за исключением отдельных моментов истории, были против распространения радикальных группировок у себя дома и обладали ресурсами, чтобы бороться с этими группировками и их идеологией.



Именно поэтому – а не из-за их заботы о безопасности Израиля - наши границы с этими странами остаются относительно спокойными. Соглашение с Ливаном скорее стоит рассматривать именно в контексте договоров Осло, а не мира с Египтом и Иорданией и, тем более, «соглашений Авраама». Авраам, если обратиться к источникам, никому и никогда не отдавал ни своей земли, ни моря. Не говоря уж о том, что нет никаких оснований торпедировать переговоры с Ливаном – никаких, кроме стремления Лапида поставить новую галочку в своем коротком послужном списке на посту премьера.



Если говорить конкретно, то какие риски несет раздел месторождений и демаркация морских границ? С высокой вероятностью, Ливан не сумеет использовать подарок Израиля себе во благо. У страны нет собственных возможностей для добычи газа, а Насралла не пустит туда тех, кто не его не устраивает и, в частности, тех, кто не позволит ему сделать газовую платформу своей базой. При наличии нами самими согласованных морских границ свобода действия армии Израиля в этой акватории будет сильно ограничена. Иными словами, на севере мы будем зависеть от настроений Хизбаллы, как на юге зависим от ХАМАСа.



Самое главное: надежды, что население враждебных территорий захочет мира, как только начнет жить богаче и благополучнее, никогда не сбывались. Те, кто там заправляет, не допустят на своей подконтрольной территории ни мира, ни благополучия. Так было в Газе и на Западном берегу, и так будет в Ливане.



Да, существует небольшой шанс, что на этот раз случится чудо и морской договор действительно сделает нашу жизнь более безопасной. Но всерьез рассчитывать на это нельзя. Лапид рассчитывает на другое – на кратковременный позитивный эффект перед выборами. Ведь мир – всегда лучше, чем война, с этим не смогут спорить даже самые правые из израильских правых. А к мрачным прогнозам люди не любят прислушиваться, особенно когда авторитетные лидеры убеждают их, что все будет хорошо. Здесь можно вспомнить не только Рабина, но и покойного Шарона с его размежеванием с Газой, и ныне живущего Барака, выводившего войска из Южного Ливана. Все они обещали народу Израиля мир, но мы получали только новые войны.



Беда в том, что об этом мало кто помнит. Слово «мир» снова гипнотизирует общество и лишает нас памяти.



Автор: Ирина Петрова