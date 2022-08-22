



Две новые беды Израиля

Станет ли экономика главной темой на израильских выборах? По логике вещей, это неизбежно. Более острой темы сегодня нет и быть не может, в свете мирового энергетического кризиса и общей экономической рецессии, уходящей корнями в годы пандемии и усугубленной российской-украинским военным конфликтом. У Израиля есть здесь и свои актуальные проблемы: высокая инфляция, кризис транспортной и образовательной систем, опасная турбулентность хайтека, назревшая реформа лицензирования бизнеса и строительной отрасли, отмена стандартов на продукты питания и снятие ограничений на их импорт…



Это только начало списка, но читателю наверняка уже стало скучно продираться сквозь малопонятные слова и термины, а уж разбираться в их значении мало кто готов, особенно в предвыборной горячке. Народ Израиля привык к четким и ясным лозунгам, а поскольку в экономике изначально много неясного, то простой гражданин выбирает одну из двух позиций. Первая – согласиться, что есть вещи важнее дороговизны и безработицы, и при голосовании надо исходить из них. Второй вариант: полностью доверять тем, за кого голосуешь, и верить, что экономические вопросы эта партия решит не хуже, чем остальные.



Особенность момента в том, что в традиционно важных сферах – прежде всего, в области безопасности, - сейчас нет новых вызовов, которые требовали бы принципиально нового подхода. Да, ядерная сделка с Ираном на пороге, да, Газа по-прежнему остается угрозой, а также Хизбалла, а также базы КСИР в Сирии, но все это – даже не забытое старое. На эти вызовы, как мы могли убедиться, оба политических лагеря, и условно правый, и условно левый, отвечают примерно одинаково (хорошо или плохо – отдельный вопрос). То же самое можно сказать о международной политике, равно успешной или недостаточно успешной, при Биби и Лапиде-Беннете.



Если вынести за скобки эти действительно серьезные факторы нашей реальности, то остается так называемая внутренняя политика, которая в Израиле представляет собой межпартийную борьбу, противостояние узких интересов и перетягивание канатов различными группами лоббирования. Эти игры давно знакомы и смертельно надоели обществу, поэтому уровень доверия к политической системе приближается к нулю, и ведущим партиям самое время сказать избирателям нечто новое и более убедительное, чем «мы лучше, чем они».



Правильнее всего было бы заговорить об экономике, и кое-кто уже это понял. Например, в Ликуде спохватились и впервые с 2009 года представили предвыборную экономическую программу. Специалисты уже разнесли ее в пух и прах, отметив, впрочем, что отдельные ее пункты полезны и выполнимы, но ни одно правительство, включая ликудовское, до сих пор не шло дальше их декларации. Но специалистов мало кто слушает, особенно перед выборами, ведь у них, в отличие от политиков, нет бюджета на рекламу своего мнения. Если бы ведущие экономисты создали свой список и получили столько же финансирования на популяризацию своих идей, сколько тратит средняя партия на свою предвыборную кампанию, - возможно, исход выборов был бы совсем другим. Но об этом даже мечтать не приходится.



А пока все планы экономических преобразований и реформ разбиваются о две непреодолимые преграды. Первая – это бесконечная чехарда выборов, при которой руководство и команда профильных министерств постоянно меняется и тут же выбрасывает в корзину или откладывает в долгий ящик все, что начали делать их предшественники.



Вторая состоит в том, что нашей экономикой руководят политики, большинство которых вообще не имеет представления, как эта сфера устроена. Они уверены, что достаточно спустить сверху руководящие указания, как проблемы начнут решаться. Это все равно, что считать, будто автомобиль состоит из руля, педалей и колес, и колеса сами едут туда, куда водитель поворачивает руль. Так оно действительно работает, но только в детской игрушечной машинке, на которой далеко не уедешь.



Ситуация, в которой происходит у нас управление экономикой, очень сильно напоминает такой игрушечный автомобиль, где между политикой и экономикой отсутствует сложный механизм, отвечающий за выполнение законов и реформ. Поэтому правительство может сколько угодно переключать скорости – до экономического двигателя эти команды не доходят. Зато народ видит, что власть энергично и уверенно крутит руль, а почему мы никуда не двигаемся – это уже второй вопрос, на который ни один кабинет не успевает ответить, поскольку в это время начинаются новые выборы. И так по кругу.



Как говорится, в каждой стране свои две беды. И если у нас это всегда были террор и угроза войны, то с ними мы худо-бедно научились справляться, и сейчас на первый план выходят другие беды - непрофессиональная власть и бесконечные выборы. Пока они процветают в наших палестинах, невозможно всерьез перестроить экономику. Казалось бы, в Израиле есть и замечательные эксперты, и развитая банковская система, и серьезная академическая наука. Если наша экономика до сих пор функционирует более или менее успешно, то лишь благодаря грамотному руководству на уровне среднего звена. Но это звено существует в отрыве от власти, которая сама по себе сочиняет законы, составляет программы и отдает приказы. Время от времени правительство выслушивает мнение экономистов и даже образует специальные комиссии для решения особо насущных вопросов. Но рекомендации этих комиссий обычно остаются на бумаге, а если какие-то полезные реформы и берутся на вооружение, их не удается довести до конца, потому что… Конечно, вы угадали – объявляются новые выборы.



Между тем, запрос на экономические перемены давно назрел. Народ все труднее обмануть громкими словами, когда их банковские счета и торговые ценники говорят совсем иное. На рынок выходит поколение грамотных потребителей и сознательных граждан, и политикам нужно либо научиться отвечать их ожиданиям, либо освобождать место тем, кто изменит и экономический, и политический ландшафт страны.