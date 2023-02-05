



Биби не ошибается

Когда наш премьер формировал свою однобокую коалицию и щедро раздавал министерские посты скандальным ультраправым деятелям, многие говорили, что он совершает большую ошибку. Однако жизнь показала: Биби не ошибается. Да, он вертит страной, как хочет, и за то, что он делает с политикой, экономикой, правом, образованием и прочим, будем расплачиваться мы все, каждый из нас. Но с точки зрения собственного благополучия и выгоды, Нетаниягу всегда поступает верно и умеет извлекать пользу из любой ситуации. Даже недолгая каденция «правительства перемен» своим быстрым падением подтвердила, что именно она была ошибкой, сбоем системы, заточенной под вечное царствование Биби. Сегодня ее все чаще упоминают в контексте «никогда больше», одни с сожалением, другие с удовлетворением, но почти все - с уверенностью, что левоцентристская власть в Израиле - не более чем неудачный эксперимент. Не случайно на последних выборах электорат резко качнулся в другую сторону и отдал предпочтение право-религиозному блоку.



Многие беспокоились, как Биби справится с такими союзниками, среди которых он и его партия Ликуд оказались самыми левыми и самыми светскими. Его сторонники опасались, что премьеру придется идти на поводу у ШАСа, «Еврейства Торы» и ультраправых. Соперники надеялись, что тем самым он себя дискредитирует, покажет стране и миру свою слабость и зависимость от партнеров - и вот тогда они возьмут реванш.



Пути политики неисповедимы, но пока все получается ровно наоборот. Все спорные инициативы, от необходимой самому премьеру юридической реформы до увеличенного финансирования йешив и поселений, выдвигаются представителями других фракций, а Нетаниягу стоит в стороне, как говорится, «весь в белом». Одновременно он разрешает конфликты между членами кабинета, спасает репутацию оступившихся политиков, улаживает балаган в министерствах, борется с террором и успешно бомбит иранские оружейные заводы… Да, все хорошее, что происходит сегодня в стране, автоматически приписывается Биби. Кому же еще?



Обратите внимание, что нападок на него в последнее время стало меньше. Более того, часто именно на премьера возлагают надежду на сохранение стабильности и статус-кво в самых разных областях. Когда СМИ поднимают панику из-за очередного законопроекта, продвигаемого харедим или религиозными сионистами, основной пафос обращен к Нетаниягу: мол, не допусти, вмешайся! И если Биби приостанавливает или смягчает «возмутительный» закон, страна преисполняется благодарности к своему спасителю. Ну, а если нет, то виноватыми остаются инициаторы законопроекта.



Сегодня главные враги всего прогрессивного человечества - Смотрич и Бен-Гвир. Ну, и еще Дери, на короткий период выпавший из поля зрения политологов, после того как БАГАЦ не разрешил ему занимать министерские посты. Впрочем, Кнессет готовится рассмотреть поправку, которая поможет Дери обойти запрет. Предлагает ее, конечно, ШАС, а вовсе не Нетаниягу. Но если поправка будет принята (что наиболее вероятно) Арье Дери будет знать, кому он обязан своим возвращением в политику. Простым гражданам кажется, что победившая коалиция виляет главой правительства, но сами победители потихоньку начинают подозревать, что их втянули в чужую игру и заставили изображать шутов при царском дворе.



На самом деле ни в правительстве, ни в Кнессете даже карандаш не упадет со стола без ведома и согласия Биби. И все, что происходит в стране, - пусть не хитроумный, заранее составленный план, но вполне отвечает его планам. Достаточно посмотреть на социологические опросы, которые резко противоречат картине, нарисованной левыми медиа. В рамках погрешности, рейтинг правого лагеря либо не изменился, либо сократился очень незначительно. А ведь нам внушают, что правительство проводит крайне непопулярную политику, которая глубоко разочаровала избирателей и привела страну на грань бунта. Однако цифры говорят об обратном.



А как же оппозиция и ее сторонники, дружно вставшие на защиту равноправия и демократии? Их выступления продолжаются, но активность снижается. Протесты против судебной реформы все еще собирают сотни участников, но еще больше жителей страны негодуют, встречая на перекрытых улицах левые лозунги и палестинские флаги. Хотя в СМИ не стихает истерика по поводу угрозы для демократического общества, даже среди израильтян-центристов постепенно укрепляется позиция: если МЕРЕЦ и Мансур Аббас против реформы, то я - за нее; если Лапид вместе с левыми и арабами против реформы, то я против Лапида.



Забастовочная волна только усиливает такие настроения. Забастовки учителей, медиков, транспортников, госслужащих и т.п. направлены против правительства, но гораздо больше страдают простые люди, не одобряющие бессовестную тактику выкручивания рук со стороны профсоюзов. Забастовочные санкции вызывают у израильтян раздражение и негодование, даже когда они направлены на улучшение условий труда, а их использование в политической борьбе еще больше отталкивает общество от протестного движения. Именно поэтому Биби спокойно наблюдает, как его оппоненты роют яму, в которую свалятся сами.



Да, скорее всего, большинство израильтян хотели бы видеть коалицию без Смотрича, Бен-Гвира и харедим, но возглавлять ее по-прежнему должен Нетаниягу. Ни Лапид, ни Беннет, вроде бы решивший вернуться в политику, ни Ганц не рассматриваются всерьез как кандидаты на его место.



Позитивно настроенные израильтяне верят, что Биби в какой-то момент избавится от своих токсичных партнеров и сформирует долгожданное правительство национального единства, без левых и арабов, а например, с партией Ганца. Но это напрасные иллюзии. Союз Нетаниягу с различными «ультра» - не ошибка и не вынужденное решение, а сознательная стратегия. Ему выгодно быть самым умеренным среди крайних, самым здравомыслящим и популярным среди выскочек и маргиналов, самым умным среди недальновидных. И вся страна вольно и невольно помогает ему чувствовать себя самым-самым-самым.





