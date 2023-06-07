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Камала Харрис: в основе союза с Израилем - независимая судебная система"
07.06.2023 06:44 Аркадий Бочаровский

Камала Харрис: в основе союза с Израилем - независимая судебная система"



Вице-президент США Камала Харрис выступила на церемонии, посвященной 75-летию независимости Государства Израиль в Вашингтоне, и упомянула о правовой революции, возглавляемой коалицией. 

По ее словам, "администрация Байдена продолжит защищать ценности, лежащие в основе союза между Израилем и США, которые включают укрепление демократии, построенной на системе сдержек и противовесов, а также независимой судебной системы". 

Перед выступлением Харрис была показана видеозапись речи президента Ицхака Герцога, который заявил, что намерен посетить Белый дом в течение июля.
 

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