



Камала Харрис: в основе союза с Израилем - независимая судебная система"





Вице-президент США Камала Харрис выступила на церемонии, посвященной 75-летию независимости Государства Израиль в Вашингтоне, и упомянула о правовой революции, возглавляемой коалицией.



По ее словам, "администрация Байдена продолжит защищать ценности, лежащие в основе союза между Израилем и США, которые включают укрепление демократии, построенной на системе сдержек и противовесов, а также независимой судебной системы".



Перед выступлением Харрис была показана видеозапись речи президента Ицхака Герцога, который заявил, что намерен посетить Белый дом в течение июля.

