



США наложили вето на признание Палестины в ООН

США выполнили свое обещание наложить вето на резолюцию Совета Безопасности о предоставлении палестинцам статуса полноправного члена ООН.



Двенадцать стран проголосовали "за", преодолев порог в девять голосов, необходимый для наложения вето США. В число стран, поддержавших эту меру, вошли Словения, Сьерра-Леоне, Россия, Южная Корея, Мозамбик, Мальта, Япония, Гайана, Франция, Эквадор, Китай и Алжир.

Великобритания и Швейцария воздержались при голосовании.



Администрация Байдена долгое время выступала против попыток палестинцев в одностороннем порядке добиться статуса государства в ООН, утверждая, что эта цель должна быть достигнута путем прямых переговоров с Израилем.



Недавно американские представители заявили, что такие усилия вредят активному стремлению администрации достичь решения о двух государствах с помощью более широкой региональной инициативы. Такая инициатива должна начаться со сделки с заложниками, затем последовали бы окончательное прекращение войны, участие арабских стран в восстановлении Газы при помощи "реформированной ПА", нормализация отношений Саудовской Аравии с Израилем и укрепление ближневосточного фронта против Ирана.

