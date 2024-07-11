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Три помощника Байдена дадут показания об его умственном состоянии под присягой
11.07.2024 07:36 Аркадий Бочаровский

Три помощника Байдена дадут показания об его умственном состоянии под присягой



Комиссия Палаты представителей США вызывает в суд помощников Байдена по поводу его психического здоровья.

Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США, возглавляемый республиканцами, в среду вызвал в суд трех высокопоставленных помощников Белого дома, потребовав от них явиться для дачи показаний под присягой по поводу здоровья президента-демократа Джо Байдена, сообщает Axios со ссылкой на письма.

По данным Axios, комитет вызвал в суд старшего помощника первой леди Джилл Байден Энтони Бернала, заместителя главы администрации Энни Томасини и старшего советника Эшли Уильямс.

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