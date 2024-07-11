



Три помощника Байдена дадут показания об его умственном состоянии под присягой





Комиссия Палаты представителей США вызывает в суд помощников Байдена по поводу его психического здоровья.



Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США, возглавляемый республиканцами, в среду вызвал в суд трех высокопоставленных помощников Белого дома, потребовав от них явиться для дачи показаний под присягой по поводу здоровья президента-демократа Джо Байдена, сообщает Axios со ссылкой на письма.



По данным Axios, комитет вызвал в суд старшего помощника первой леди Джилл Байден Энтони Бернала, заместителя главы администрации Энни Томасини и старшего советника Эшли Уильямс.