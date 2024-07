Покушение на Трампа: снайпер лезет на крышу, люди кричат полиции

В социальных сетях опубликовано видео с митинга в Батлер, Пенсильвания. за несколько секунд до покушения на Дональда Трампа.



Снимавший явно видит стрелка, который лезет на крышу и занимает позицию. Его видят многие люди и кричат полицейским: “Стрелок! Стрелок!”

🚨Wild video shows the shooter crawling into position while folks point him out to law enforcement at Trump rally. pic.twitter.com/pYRvkSWZSb