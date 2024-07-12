



На саммите НАТО Байден назвал Зеленского Путиным

На саммите НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден по ошибке назвал президента Украины Владимира Зеленского "президентом Путиным", после чего быстро сам себя поправил.



"А теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и решимости, дамы и господа, президенту Путину", - произнес Байден, обращаясь к Зеленскому, прежде чем поправить себя.



"Я собираюсь победить президента Путина, президент Зеленский. Я так сосредоточен на том, чтобы победить Путина", - говорит Байден, поправляя себя пока присутствовавшие хватали воздух ртами.



Зеленский ответил на комментарии Байдена: "Я лучше (чем Путин)".



Байден поддержал: "Вы чертовски лучше", и некоторые в зале засмеялись, после чего Зеленский начал свое выступление.



В последние дни Байден находится под пристальным вниманием и сталкивается с сомнениями, в том числе со стороны членов его собственной Демократической партии, относительно своих шансов на переизбрание после слабого и неубедительного выступления на дебатах в конце прошлого месяца против Дональда Трампа.

