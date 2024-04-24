



Трюдо осудил пропалестинских демонстрантов, восхвалявших ХАМАС за 7 октября

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осуждает пропалестинских демонстрантов, которые призывали к интифаде и восхваляли атаку ХАМАСа во время демонстрации у здания парламента.



Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил еврейскую общину с праздником Песах.



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По словам Трюдо, "Песах отмечает библейскую историю о побеге израильтян из рабства в Древнем Египте и поражении разрушительных сил. Это время для размышлений о наших общих ценностях - силе, стойкости и упорстве - и напоминание нам о том, что любой вызов можно преодолеть".



Ранее он осудил демонстрацию пропалестинской группы в Оттаве, которая выкрикивала призывы в поддержку интифады и атаки ХАМАСа 7 октября, заявив: "Этот праздник - также возможность отметить еврейскую общину Канады и тот многочисленный вклад, который она внесла - и продолжает вносить - в строительство более сильной, более инклюзивной и жизнестойкой страны. Сегодня мы также подтверждаем нашу приверженность борьбе с антисемитизмом, угнетением и ненавистью во всех их формах, чтобы обеспечить лучший мир для всех".



Христя Фриланд, заместитель премьер-министра Канады, прокомментировала это событие, сказав: "Для меня важно признать, что антисемитизм очень реален, даже в моей стране, и что мы должны продолжать говорить и действовать против него".

