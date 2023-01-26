



Евреи Северной Америки выделили миллионы для помощи выживших в Холокост



Многие из переживших Холокост рассказывают, что война в Украине напомнила им о пережитых ужасах



В преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста, отмечаемого 27 января, Центр помощи выжившим при Еврейских Федерациях Северной Америки объявил о выделении грантов на общую сумму в 5,4 миллиона долларов лет для помощи пережившим Холокост и пожилым людям, пережившим травму.



Выделенное финансирование будет направлено на поддержку работы десятков еврейских и нееврейских НКО, предоставляющих социальные услуги тысячам переживших Холокост, а также людям, ухаживающим за пожилыми родственниками.



Центр помощи выжившим в Холокосте при Еврейских Федерациях Северной Америки был создан в 2015 году. С момента начала работы центра помощь получили примерно 35 000 выживших в Холокосте, 16 000 сотрудников, осуществляющим профессиональный уход за пожилыми людьми, 6000 человек, ухаживающих за пожилыми родственниками и 5000 пожилых людей, переживших травму.



По разным оценкам, в США проживают около 50 тыс. выживших в Холокосте. Более половины из них живут в условиях бедности.



Более 70% выживших в Холокосте, получающих различную помощь от Еврейских Федерации Северной Америки, являются выходцами из стран бывшего СССР. Именно по этой причине значительная часть персонала, работающая с пережившими Холокост, это русскоязычные сотрудники.



После начала войны в Украине пережившие Холокост свидетельствуют о том, что война напомнила им о старых травмах. Многие из них родились и выросли в Украине, поэтому новости о ходе боевых действий, в которых пожилые люди слышат знакомые им названия городов и населенных пунктов, неволно переносят их в события тех лет, напоминая о пережитых ужасах.