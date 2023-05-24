



Жителя Акко зарезали в молле в Дубаи

32-летний Гасан Шасамия, житель Акко, был убит на парковке молла в Дубае. Согласно подозрениям, преступники-конкуренты, проживающие в Дубае, устроили засаду на парковке в одном из районов города, зарезали его и скрылись. Полиция Дубая ведет охоту на убийц.



Предположительно, Шасамия принадлежал к одной из преступных группировок города и был причастен к насилию, наркотикам и рэкету. Сейчас опасаются, что убийство вызовет кампанию мести со стороны кого-то, кто связан с конкурирующей бандой в Акко.



