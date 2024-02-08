



Зеленский встретился с Залужным: о чем говорили

В четверг, 8 февраля, президент Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.



Глава государства поблагодарил главнокомандующего за два года защиты страны и заявил, что обсудил с Залужным, кто может находиться в обновлённом руководстве ВСУ.



"В первые самые сложные дни Великой войны мы выстояли против подлого и сильного врага. Выстояли вместе. Наша битва продолжается и меняется каждый день. Задачи 2022 года отличаются от задач 2024 года. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям. Одержать победу тоже вместе.



Благодарен всем, кто рядом. Команде Генерального штаба, Министерства обороны, Президенту Украины. Я горжусь каждым и каждой в Вооруженных Силах Украины, которые защищают будущее наших детей. Всеми солдатами, сержантами и офицерами. Склоняю голову перед всеми, кто отдал свою жизнь за Украину и свободу. Помним и отомстим за всех.Украинцы обязательно одержат победу", - отметил Залужный.



"Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооружённые Силы Украины. Обсудили также, кто может находиться в обновлённом руководстве Вооружённых Сил Украины. Время для такого обновления - именно сейчас. Предложил Валерию Фёдоровичу и дальше быть в команде", - заявил президент.



Недавно ряд СМИ сообщил, что президент Зеленский якобы собирается отстранить Залужного от должности, однако против выступили Буданов и Сырский.

