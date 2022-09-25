



Зеленский: В Изюме нашли еще два массовых захоронения

В деоккупированном Изюме Харьковской области нашли еще два массовых захоронения с сотнями тел. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью CBS News.



"Мы нашли большое массовое захоронение в Изюме. Сегодня я получил больше информации. Журналисты уже в пути. Они нашли еще два массовых захоронения, большие захоронения с сотнями людей. Также речь идет о маленьком городке Изюм. В маленьком городке есть еще два массовых захоронения", - заявил президент.



Зеленский напомнил, что в первом массовом захоронении в Изюме были похоронены целые семьи, которые были замучены и убиты.



"Взрослые, мужчины и женщины, и маленькие дети с пулями в голове. Некоторые части их тел отсутствовали", - сказал президент.



Напомним, российские войска сбежали из Изюма 10 сентября, после успешного контрнаступления ВСУ. 15 сентября Зеленский заявил, что после деоккупации Изюма Харьковской области в городе обнаружили массовые захоронения людей.



Правоохранители находят среди похороненных тела мужчин со связанными руками, переломами челюстей, отрезанными гениталиями и другими следами издевательств. 23 сентября в Изюме закончили эксгумацию из массового захоронения убитых оккупантами жителей – всего подняли 447 тел, среди которых есть дети.