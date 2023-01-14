



Зеленский: "Тяжелая битва за Донбасс продолжается"

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном обращении к украинском народу заявил, что тяжела битва за Донбасс продолжается.



По его словам, идут бои за Кременную, Бахмут, Соледар и другие города и села востока Украины.



"Тяжелая битва за Донбасс продолжается. Битва за Бахмут и Соледар, за Кременную, за другие города и села востока нашего государства продолжается.



Хотя враг и сосредоточил самые большие силы именно на этом направлении, наши воины – Вооруженные Силы Украины, все силы обороны и безопасности – защищают государство.



Я благодарю каждого солдата, сержанта и офицера бригад и других армейских подразделений, которые храбро и стойко выполняют поставленные задачи!



Спасибо бойцам подразделения «Кракен» за решительные действия по уничтожению врага в районе Соледара! Спасибо воинам Интернационального легиона ГУР МО и подразделения «Шаман», мужественно обороняющим Бахмут!



Триста двадцать четыре дня полномасштабной войны, а как все изменилось для России... Они там уже грызутся между собой за то, кому приписать какое-то тактическое продвижение. Это четкий сигнал неудачи для врага. И это еще один стимул для нас всех, чтобы больше давить на россиян и чтобы наносить врагу большие потери. Спасибо всем, кто это обеспечивает! Как на передовой, так и на всех других наших фронтах.



Поэтому сегодня хочу отметить также работников Службы внешней разведки Украины. Тех, кто работает обычно совершенно незаметно и о ком немного говорят. Но они реально приближают очень веские решения партнеров для Украины, для наших защитников. Спасибо за это!



Благодарю весь личный состав Службы безопасности Украины, чьи результаты в борьбе, в частности, против коллаборантов и диверсантов общество видит. Спасибо за это!", - заявил Зеленский.





