



Зеленский – об ударе РФ по Одессе во время визита Мицотакиса: они сошли с ума

Как сообщал Mignews.ua, в середу, 6 марта, войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе. В этот момент в городе проводили встречу Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакис Мицотакис. И они видели взрыв.



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"Мы видели сегодня этот удар (по Одессе – ред.). Вы видите, с кем мы имеем дело. Им все равно куда бить. Я знаю, что были жертвы. Деталей не знаю, но знаю, что есть погибшие и раненые", – сообщил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с Кириакисом Мицотакисом.



Глава украинского государства подчеркнул, что россияне ударили по Одессе во время визита международных гостей из Греции.



"Но оккупантам все равно – они или сошли с ума, или не контролируют свою армию", – предположил Владимир Зеленский.



Глава государства заметил, что Украина "усиливается понемногу, но медленнее, чем хотелось бы", а такие удары снова и снова говорят о необходимости усилить защиту, и в первую очередь это касается противовоздушной обороны.



В свою очередь премьер-министр Греции заявил, что Россия нанесла ракетный удар, когда он с Зеленским находился в порту Одессы.



"В конце визита (в порт – ред.) мы услышали сигнал воздушной тревоги и мощные взрывы рядом с нами. Это поразительный опыт, мы понимаем, что эта война касается всех и не жалует никого", – подчеркнул Мицотакис.



Кроме того, президент Зеленский и премьер Мицотакис почтили память людей, погибших 2 марта в результате попадания российского "шахеда" в жилой дом.















Как сообщал Mignews.ua, греческое издание Prototema написало о том, что колонна Президента Украины Владимира Зеленского, которая находилась рядом с греческой делегацией во главе с премьером Кириакисом Мицотакисом, якобы подверглась ракетному удару в Одессе. При этом один из греческих чиновников Ставрос Папаставру, который входил в состав греческой делегации, рассказал изданию, что "все в порядке".