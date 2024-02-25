



Зеленский: наступил переломный год, от которого зависит исход войны

Сейчас идет третий год полномасштабной войны в Украине, который является переломным.



Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".



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"Первый год - это просто выживание, было выживание. Вы знаете, есть вещи, о которых никогда не упоминается, но я вам скажу: изолированные города Украины с сотнями тысяч населения без еды и воды, это был ужас. Это был страшный год выживания. Выжили", - отметил он.



По словам Зеленского, второй год он охарактеризовал в качестве года устойчивости во всех направлениях. Это проявилось в том, что Запад объединился, было увеличено производство техники. Также наблюдался рост ВВП.



"Третий год - он переломный. Как я и сказал, год выборов, расфокусировки, вызовов извне и изнутри. Это такой переломный год. Поэтому в переломный год нам нужно и мужество и стойкость, чтобы выжить", - отметил Зеленский.



По его словам, именно от третьего года зависит формат окончания войны.