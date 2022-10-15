Запорожье подверглось новому ракетному обстрелу: обесточена электроподстанция
Ночью, 15 октября, Запорожье подверглось новому ракетному обстрелу со стороны России.
Об этом сообщают местные паблики.
Поступила информация о возникновении пожара в результате атаки. Данные проверяются.
Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сказал, что удары были зафиксированы сразу в нескольких районах и селе возле областного центра. Информация о пострадавших выясняется. Ночью была информация о трех раненых.
Повреждены объекты инфраструктуры. В одном из районов была обесточена электроподстанция.
Запоріжжя pic.twitter.com/vQDA4zVXoq— CORONAVIRYS-ODESSA (@Odessa8436) October 15, 2022