



Запорожье подверглось новому ракетному обстрелу: обесточена электроподстанция

Ночью, 15 октября, Запорожье подверглось новому ракетному обстрелу со стороны России.

Об этом сообщают местные паблики.

Поступила информация о возникновении пожара в результате атаки. Данные проверяются.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сказал, что удары были зафиксированы сразу в нескольких районах и селе возле областного центра. Информация о пострадавших выясняется. Ночью была информация о трех раненых.

Повреждены объекты инфраструктуры. В одном из районов была обесточена электроподстанция.