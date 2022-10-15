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Запорожье подверглось новому ракетному обстрелу: обесточена электроподстанция
15.10.2022 06:48 Алина Груднева

Запорожье подверглось новому ракетному обстрелу: обесточена электроподстанция

Ночью, 15 октября, Запорожье подверглось новому ракетному обстрелу со стороны России.

 
Об этом сообщают местные паблики.
 
Поступила информация о возникновении пожара в результате атаки. Данные проверяются.
 
Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сказал, что удары были зафиксированы сразу в нескольких районах и селе возле областного центра. Информация о пострадавших выясняется. Ночью была информация о трех раненых.
 
Повреждены объекты инфраструктуры. В одном из районов была обесточена электроподстанция. 

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