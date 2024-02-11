



Заполучили ли ВС РФ Starlink: в Украине дали ответ

Россияне действительно заполучили спутниковые устройства Starlink, которые используют в Украине.



Соответствующий отчет американского издания Defense One подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии "РБК-Украина".



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"Да, зафиксированы случаи использования российскими оккупантами данных устройств. Это начинает набирать системный характер", - подтвердил он.



Согласно отчету американцев, использование россиянами Starlink было зафиксировано еще несколько месяцев назад.