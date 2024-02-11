Новости » События в Украине
Заполучили ли ВС РФ Starlink: в Украине дали ответ
11.02.2024 06:44 Алина Груднева

Заполучили ли ВС РФ Starlink: в Украине дали ответ

Россияне действительно заполучили спутниковые устройства Starlink, которые используют в Украине.

Соответствующий отчет американского издания Defense One подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии "РБК-Украина".

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Да, зафиксированы случаи использования российскими оккупантами данных устройств. Это начинает набирать системный характер", - подтвердил он.

Согласно отчету американцев, использование россиянами Starlink было зафиксировано еще несколько месяцев назад.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы