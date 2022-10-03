



"Закарпатский легион" установил украинский флаг в Миролюбовке

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады установили Государственный Флаг Украины на самой высокой точке Миролюбовки Херсонской области.



"Бойцы 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады установили Государственный Флаг Украины на самой высокой точке Миролюбовки, что на Херсонщине", - говорится в сообщении в Facebook.



Село с боями освободили штурмовики "Закарпатского легиона".



Ранее Президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что поселок городского типа Архангельское и село Миролюбовка, которые находятся в Херсонской области, были освобождены от российских оккупантов.



