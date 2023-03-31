



Япония запрещает экспорт стали и самолетов в РФ в рамках санкций против войны с

Япония вводит запрет на экспорт в Россию стали, алюминия и самолетов, включая беспилотники, в рамках своих последних санкций против вторжения России в Украину, сообщило в пятницу министерство торговли.



Эта мера, которая также запрещает японским предприятиям экспортировать в Россию широкий спектр промышленных товаров, таких как строительная техника, судовые двигатели, испытательное оборудование и оптические приборы, вступит в силу 7 апреля, говорится в сообщении министерства.

