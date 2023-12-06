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WP: Южная Корея передала Украине больше снарядов, чем страны ЕС | Фото: pixabay.com
06.12.2023 09:30 Mignews.ua

WP: Южная Корея передала Украине больше снарядов, чем страны ЕС

Южная Корея стала одним из крупнейших поставщиков артиллерийских снарядов для Украины, превзойдя по объему поставок даже все европейские страны в совокупности. Об этом идет речь в большой статье The Washington Post, где анализируется контрнаступление Украины в условиях войны с РФ.

Согласно данным, поступившим в начале текущего года, Украина получила значительные поставки 155-мм артиллерийских снарядов от Южной Кореи. Эти снаряды изначально были переданы Сеулу Соединенными Штатами.

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Точное количество поставленных снарядов не уточняется, однако оценки со стороны США подразумевают возможные поставки в размере до 330 тыс. единиц.

Артиллерийские поставки из Южной Кореи стали частью широкого спектра международной поддержки, направленной на поддержание украинских вооруженных сил в борьбе за свободу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в свою очередь Северная Корея увеличивает поставки вооружения в РФ.

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