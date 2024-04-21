



Взрывы в Севастополе: украинцы пообещали повторение

Взрывы на военных объектах россиян в аннексированном Крыму, аналогичные тем, что прогремели 21 апреля в Севастополе, будут продолжаться.



Такое обещание дал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.



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"Могу отметить, что оккупанты продолжают прикрывать свои боевые единицы судами обеспечения из состава Черноморского флота - это у них такая тактика", - отметил он.



Напомним, что утром в Севастополе прогремели взрывы. Местные "власти" объявили об отражении атаки при помощи противокорабельной ракеты на российский корабль. Он подтвердил, что из-за обломков произошло возгорание.