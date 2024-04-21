Новости » События в Украине
Взрывы в Севастополе: украинцы пообещали повторение
21.04.2024 13:27 Алина Груднева

Взрывы в Севастополе: украинцы пообещали повторение

Взрывы на военных объектах россиян в аннексированном Крыму, аналогичные тем, что прогремели 21 апреля в Севастополе, будут продолжаться.

Такое обещание дал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Могу отметить, что оккупанты продолжают прикрывать свои боевые единицы судами обеспечения из состава Черноморского флота - это у них такая тактика", - отметил он.

Напомним, что утром в Севастополе прогремели взрывы. Местные "власти" объявили об отражении атаки при помощи противокорабельной ракеты на российский корабль. Он подтвердил, что из-за обломков произошло возгорание.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы