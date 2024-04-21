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Взрыв в Одессе и области: РФ ударила баллистикой. Обновлено
21.04.2024 14:45 Алина Груднева

Взрыв в Одессе и области: РФ ударила баллистикой. Обновлено

Днем, 21 апреля, в Одессе прогремел мощный взрыв.

По данным Сил обороны юга Украины, россияне атаковали область баллистичнскими ракетами.

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"Враг продолжает точечные ракетные удары. После обеда ударил баллистикой по Одесской области. В настоящее время известно об одном пострадавшем. Информация уточняется", - сказано в сообщении.

Уточняется, что целью был транспортно-логистический объект припортовой инфраструктуры.

"Взрывной волной и обломками ракеты повреждены частные дома. В одном из них обвалился потолок. В частном дворе произошло возгорание сена", - добавили украинские военные.

Позже в областной военной администрации сообщили, что число пострадавших возросло до четырех.

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