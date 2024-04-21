



Взрыв в Одессе и области: РФ ударила баллистикой. Обновлено

Днем, 21 апреля, в Одессе прогремел мощный взрыв.



По данным Сил обороны юга Украины, россияне атаковали область баллистичнскими ракетами.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Враг продолжает точечные ракетные удары. После обеда ударил баллистикой по Одесской области. В настоящее время известно об одном пострадавшем. Информация уточняется", - сказано в сообщении.



Уточняется, что целью был транспортно-логистический объект припортовой инфраструктуры.



"Взрывной волной и обломками ракеты повреждены частные дома. В одном из них обвалился потолок. В частном дворе произошло возгорание сена", - добавили украинские военные.



Позже в областной военной администрации сообщили, что число пострадавших возросло до четырех.