Взрыв в Одессе и области: РФ ударила баллистикой. Обновлено
Днем, 21 апреля, в Одессе прогремел мощный взрыв.
По данным Сил обороны юга Украины, россияне атаковали область баллистичнскими ракетами.
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"Враг продолжает точечные ракетные удары. После обеда ударил баллистикой по Одесской области. В настоящее время известно об одном пострадавшем. Информация уточняется", - сказано в сообщении.
Уточняется, что целью был транспортно-логистический объект припортовой инфраструктуры.
"Взрывной волной и обломками ракеты повреждены частные дома. В одном из них обвалился потолок. В частном дворе произошло возгорание сена", - добавили украинские военные.
Позже в областной военной администрации сообщили, что число пострадавших возросло до четырех.