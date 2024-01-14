



Вывод ВС РФ: глава Минобороны Украины сделал предложение

Министр обороны Украины Рустем Умеров предложил создать международную группу, которая могла бы наработать механизм вывода ВС РФ с территории страны.



"Предложил создать Международную рабочую группу на уровне министров обороны и советников по вопросам национальной безопасности, чтобы совместно наработать механизм вывода войск", - сообщил он.



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По словам главы украинского оборонного ведомства, Формула мира, которую предложил президент Владимир Зеленский, и пункты которой сейчас обсуждают в Давосе, объединяет 83 страны мира. Вывод российских войск с территории Украины как раз является шестым пунктом формулы.



"Подчеркнул, что невозможно говорить о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины без полного вывода и разоружения российских войск и террористических организаций с временно оккупированных территорий", - добавил Умеров.