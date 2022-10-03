



ВСУ взяли под контроль Боровую и большую часть громады

Большая часть Боровской громады в Харьковской области, включая одноименный поселок, находятся под контролем Вооруженным силам Украины. Об этом сообщили в поселковом совете..



"Боровая и большая часть Боровской поселковой территориальной громады под контролем ВСУ! Слава Украине! Героям слава! Подробности позже", - сообщается на странице Боровского поссовета в Facebook.



Боровая находится на левом берегу Оскола, где ранее россияне планировали организовать новую линию обороны после отступления с большей части Харьковской области. Но этот план не сработал и сейчас почти весь левый берег Оскола уже перешёл под контроль ВСУ 🇺🇦



Оккупанты сейчас пытаются выстаивать новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, на неё уже наступают украинские войска.







